Lapo Elkann, che bordate alla Ferrari: «È ora di darci una svegliata. Basta con politica e giochini»

Lapo Elkann quando parla di Juve e di Ferrari lo fa da tifoso. Le sue passioni sono talmente forti che “dimentica" di essere il fratello di John, azionista di maggioranza del club bianconero e numero uno di Maranello. Questa volta il nipote dell'Avvocato Agnelli lancia una bordata contro le mitiche Rosse, complice un complicatissimo avvio di stagione in Formula Uno per la Ferrari che sta facendo disperare i milioni di tifosi in Italia e in tutto il mondo.

«La Ferrari ha bisogno di serietà»

«La Ferrari ha bisogno di serietà e una squadra vincente nei box e fuori. È ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini, così non si vincerà mai!». Questo lo sfogo su twitter di Lapo Elkann, con toni molto più duri rispetto a quelli - spesso frizzanti - del passato.

La Ferrari 🏎️ ha Bisogno di ❤️Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI ‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/rKu8sdNR5d — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 17:11

