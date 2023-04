Ferrari, Leclerc 'assalito' dai fan si sfoga sui social: «Non venite sotto casa, rispettate la mia privacy»

di Redazione Web

Charles Leclerc chiede rispetto. Il pilota monegasco della Ferrari, nel giorno di Pasqua si è visto costretto a fare un appello che ha lasciato tra le Instagram stories in cui ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy. Il motivo? Pare che l'indirizzo della sua abitazione privata di Monte Carlo sia diventato di dominio pubblico.

Charles Leclerc, il messaggio sui social

L'affetto da parte dei fan è sempre gradito, ma esiste una linea che non bisogna mai oltrepassare. Tuttavia, questo è quello che sta accadendo a Leclerc che ogni giorno deve “combattere” contro chi invade la sua privacy andando a chiedere un selfie o un autografo sotto casa.

«Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, a suonare il mio campanello e a chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di esserci per voi e apprezzo davvero il vostro supporto, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire sotto casa mia», scrive, con estrema gentilezza, il pilota.

«Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vede per strada o nei circuiti, ma non scenderò se verrete a trovarmi a casa. Il vostro supporto, sia di persona che via social, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere superato», ha concluso così Charles Leclerc, augurando ai support una Buona Pasqua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA