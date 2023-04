Juventus-Napoli 0-1, le pagelle: Raspadori pesca il jolly, il VAR ferma Di Maria. Cuore Loca, Kvara a tratti

di Fabrizio Ponciroli

Il big match all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli si conclude con la vittoria degli ospiti per 1-0. Decide Raspadori in pieno recupero.

Juventus-Napoli, Gatti colpisce Kvaratskhelia: per arbitro e Var è tutto regolare. Cosa è successo

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Sempre attento, anche quando c'è da giocare con i piedi. Il suo mestiere lo fa con massima accortezza. Decisivo nel recupero su Osimhen.

GATTI 6

Sarà ruvido, ma è un signor difensore. Si fa sentire in mezzo all'area. Non molla mai. Molto abile di testa. Rischia per un colpo al limite a Kvaratskhelia.

RUGANI 6

Nel duello con Osimhen non va sotto grazie alla sua esperienza. Bravo a mettere sempre sotto pressione il nigeriano. Affidabile.

DANILO 6

Qualche appoggio sbagliato ma la solita enorme leadership in mezzo al campo. Ci pensa lui a dare le indicazioni ai compagni.

CUADRADO 6

Un paio di sgroppate niente male che mettono in difficoltà la difesa azzurra. Con il passare dei minuti, perde un po' di brillantezza.

MIRETTI 5,5

A volte pare non avere ben chiari i suoi compiti. Vaga per il campo alla ricerca della posizione. Non incide come vorrebbe (15' st Di Maria 6: segna un gran gol ma il VAR vanifica tutto. Poi si innervosisce).

LOCATELLI 6,5

Ci mette il cuore e non solo. Perde qualche pallone sanguinoso ma non smette di provare la giocata, anche in spazi stretti. Testardo.

RABIOT 6

Fisicamente sta benissimo. Lo si nota quando si mangia Olivera e mette paura a Meret. Anche in fase difensiva non smette mai di mordere le caviglie degli avversari. Troppo cauto nella ripresa.

KOSTIC 5,5

Fatica a trovare il fondo. Sbaglia la misura del passaggio in una ripartenza che avrebbe messo Milik davanti a Meret. Meno preciso del solito (15' st Chiesa 5: ci mette grande foga, non basta).

SOULE' 6

Alla quinta da titolare in stagione, conferma di poter giocare ad alti livelli. Forse deve imparare a non cercare sempre il dribbling in posizioni del campo pericolose, tipo davanti alla propria area di rigore (21' st Fagioli 6: più ragionato nel gioco rispetto all'argentino).

MILIK 6

Gara di grande sacrificio. Fa di tutto per dare una mano ai compagni. Ha una buona occasione ma non dà la giusta forza al colpo di testa (44' st Vlahovic sv).

ALLEGRI 5,5

Contro i futuri Campioni d'Italia dimostra come la sua squadra sia mentalmente e fisicamente. Viene freddato da Raspadori nel recupero..

LE PAGELLE DEL NAPOLI

MERET 6

Non si fa sorprendere da un bolide di Cuadrado. Bravo a gestire il traffico, anche nelle situazioni più complicate.

DI LORENZO 6

Tiene la posizione e accetta la sfida con Kostic a testa alta. Ormai è una certezza assoluta.

KIM 6,5

Nelle chiusure è perfetto. Anche quando c'è da impostare, sa quello che devo fare. Statuario.

JUAN JESUS 6

Ottima prova, soprattutto a livello fisico. Non va sotto con nessuno. Ancora una volta, si fa trovare pronto quando serve.

OLIVERA 6

Cuadrado lo impegna severamente. Bravo, in un paio di occasioni, ad evitare guai, come sul colpo di testa di Milik nel primo tempo. Astuto.

ANGUISSA 6

Solito grande lavoro in mezzo al campo. Cerca sempre di accelerare i tempi di gioco per provare a prendere in contropiede i bianconeri.

LOBOTKA 7

La bravura nel far girare il pallone è tangibile. Non perde mai la testa, riesce sempre a fare la scelta giusta. Un vero geometra (48' st Rrahmani sv).

NDOMBELE 6

Parte benissimo, mettendo in crisi la difesa bianconera. Con il passare del tempo si accontenta di tenere la posizione (23' st Zielinski 6: porta freschezza in mezzo al campo).

LOZANO 5,5

Non riesce quasi mai ad accendersi come vorrebbe. Non sfrutta le (poche) occasioni che ha per far male alla retroguardia della Vecchia Signora (23' st Elmas 6,5: qualche buona idea e soprattutto la palla che vale il gol di Raspadori).

OSIMHEN 6

Inizialmente un leone in gabbia. Cerca il pallone come fosse la sua unica ragione di vita ma non viene servito a dovere. Si accende come una furia nel finale ma non è fortunato.

KVARATSKHELIA 6

Come sempre, è in continuo movimento. Prova in ogni modo a scardinare la difesa della Juventus ma il colpo di genio non gli riesce. Spuntato (41' st Raspadori 7: un gran gol, quello che vale la vittoria all'Allianz Stadium).

SPALLETTI 7

Una vittoria che certifica come il Napoli sia una squadra dalle mille risorse. Ha una panchina con tanta qualità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA