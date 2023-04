Ibrahimovic, nuovo infortunio. Pioli: «Problema al polpaccio durante il riscaldamento a bordo campo»

di Redazione web

Ibrahimovic, nuovo infortunio. «Zlatan ha sentito qualcosa al polpaccio durante il riscaldamento». Lo dice Stefano Pioli dopo Milan-Lecce, gara a cui Ibrahimovic si apprestava a prendere parte. Durante il riscaldamento «mi sono girato e mi ha detto che non era disponibile», confessa Pioli. «Ora cercheremo di capire le sue condizioni», ha concluso.

Cosa è successo

Ibra si è fatto male al 65’ di Milan-Lecce, mentre si scaldava a bordo campo prima di un possibile ingresso. Zlatan prima è tornato a sedersi in panchina scuro in viso, ma poco dopo è rientrato negli spogliatoi zoppicando. L’attaccante era appena tornato tra i convocati, dopo uno stop di un mese per un problema subito in Nazionale. Potrebbe trattarsi di un fastidio al polpaccio, si attende l'esito dei controlli.

