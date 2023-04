Milan-Lecce 2-0, le pagelle: Leao ora segna anche di testa. Disastro Rebic, Tonali idolo

di Luca Uccello

MAIGNAN 6,5

Strefezza gli scalda le mani. Lui come al solito risponde presente

KALULU 6

Pierre non spinge sull’acceleratore come capitan Calabria

THIAW 5,5

Banda non lo ferma mai. Si prende un giallo inevitabile insieme a qualche rischio di troppo. Meglio cambiarlo, insomma… (59’ Kjaer 6: Banda lo lascia ad altri…)

TOMORI 6

Finché non entra Simon Kjaer in campo tocca a lui comandare la difesa.

THEO HERNANDEZ 6,5

Capelli color fucsia, in perfetta tinta con le sue scarpette. Cerca un rigore che non c’è. Poi prova a buttarla dentro sotto la Sud. Mira mancata

TONALI 6

Corre tanto e ne prende tante. Ma non molla mai. Idolo (59’ Bennacer 6: entro con la giusta grinta)

KRUNIC 6

Da un suo liscio Banda prende un clamoroso palo. Poi sta molto più attento su tutto quello che fa…

MESSIAS 5,5

Non ne combina una giusta. Nemmeno per sbaglio (59’ Saelemaekers 5,5: rischia un mezzo rigore. Per fortuna Chiffi lascia correre)

BRAHIM DIAZ 6

Meno numero 10 del solito. Quando parte non riesce quasi mai a saltare il suo diretto avversario. Può sempre far meglio insomma perché come dimostrato a lui le qualità non mancano. Il dribbling nemmeno (78’ De Ketelaere ng)

RAFAEL LEAO 7,5

Se si mette a segnare anche di testa è finita. Poi nel dubbio ne fa un altro a modo suo (79’ Origi ng)

REBIC 5

Un vero disastro. Mai un tiro in porta, molte cose sbagliate. Senza Giroud là davanti è sempre durissima

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 19:59

