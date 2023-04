Galliani: «Berlusconi? Per il Monza l'ho sentito al telefono tre volte. E ha chiamato anche il nostro capitano Pessina»

di Redazione web

Dopo la vittoria in rimonta con del Monza la Fiorentina, Adriano Galliani spiega: «Il presidente Silvio Berlusconi ha parlato con il capitano Matteo Pessina poco fa». Il vicepresidente vicario dei biancorossi aggiunge: «Io l'ho sentito prima della partita, nell'intervallo e dopo la gara. Io, come sempre, per il finale ero in Duomo», prosegue Galliani, abituato da tempo a trascorrere in preghiera le fasi finali di gara.

«41 punti con il Monza, è straordinario»

«Il rigore di Pessina non l'ho visto», dice del gol valso il 3-2. «Lo vedrò questa sera in tv». Sulla vittoria in rimonta del suo Monza, Galliani conclude: «Aver conquistato 41 punti è qualcosa di straordinario, ora dobbiamo andare avanti e tentare di scalare altre posizioni».

