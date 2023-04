Berlusconi, ecco come sta: terzo weekend in ospedale. E arriva troupe della tv di Stato russa

di Redazione web

È trascorsa «tranquilla» per Silvio Berlusconi anche la scorsa notte, la diciannovesima di ricovero al San Raffaele di Milano. A quanto riferisco fonti ospedaliere, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex premier che si trova nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva.

I medici sconsigliano le visite di esponenti politici

«Su consiglio dei medici» si continuano ad evitare visite di esponenti politici al Cavaliere, come riferisce il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Milano per visitare il Salone del Mobile, spiegando che quindi non è andato a trovare il presidente del partito. Non è previsto un nuovo bollettino medico da parte dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, primari rispettivamente della Terapia intensiva e di Ematologia nel nosocomio milanese. L'ultima comunicazione dei medici risale a lunedì scorso, quando si rendeva noto il proseguimento di «cure» e del «monitoraggio dei parametri funzionali». Silvio Berlusconi è al ventesimo giorno di ricovero e al terzo fine settimana consecutivo.

Incidente tra auto e moto: due morti sull'autostrada

Una troupe della televisione di Stato russa al San Raffaele

Intanto, è arrivata all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da venti giorni Silvio Berlusconi, anche una troupe televisiva di Rossija 24, il canale all-news di proprietà di VGTRK, la televisione di Stato russa. Partita da Roma la squadra, composta da giornalista e operatore, sta realizzando dei servizi sulla storia dell'ex premier che andranno in onda in uno speciale nelle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA