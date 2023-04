Napoli, scudetto vicinissimo. Raspadori punisce la Juve. La squadra di Spalletti prepara la festa. Ecco quando può arrivare il terzo tricolore

Raspadori punisce nel finale la Juve e il Napoli prepara la festa scudetto. Ma quando può arrivare il terzo tricolore della storia dopo i due dell'era Maradona. Il Napoli domenica prossima alle 14.30 potrebbe aver vinto lo scudetto Ormai alla squadra di Spalletti - dominatrice in campionato - manca solo la matematica per dare il via ad una festa che manca da 33 anni. E a Torino è già festa nello spogliatoio. Ma quando potrà festeggiare lo scudetto il Napoli?

Juventus-Napoli, Gatti colpisce Kvaratskhelia: per arbitro e Var è tutto regolare. Cosa è successo

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio: cosa deve succedere

I conti in realtà sono semplici: il Napoli deve vincere la sua partita contro la Salernitana (sabato 29 alle 15 al Maradona) per andare così a 81 punti. La Lazio, seconda in classifica, gioca domenica 30 alle 12.30 a San Siro contro l'Inter: se non dovesse vincere potrebbe al massimo raggiungere quota 62 punti, e quindi a 19 punti di distanza dalla prima in classifica. Con 6 partite ancora da giocare e 18 punti in palio, raggiungerla sarebbe impossibile. Napoli si è colorata già da qualche settimana, ora aspetta solamente la festa. E la data cerchiata in azzurro è quella del 30 aprile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA