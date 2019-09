Juventus-Napoli, Chiellini in campo con le stampelle per consolare Koulibaly

Quella tra Juventus e Napoli è stata una partita memorabile, da consegnare agli annali. La spettacolare rimonta torinese degli azzurri, da 3-0 a 3-3 in 15 minuti, non si è però conclusa benissimo. La sfortuna autorete sul gong di Kalidou Koulibaly ha lasciato l'amaro in bocca all'intero popolo partenopeo, pronto ormai ad accogliere il pareggio come e forse anche più di una vittoria per i modi con cui stava per essere portato a casa.



Leggi anche > Autogol di Koulibaly, vendetta Juve sui social: «A Torino fa solo gol decisivi»



Con il pallone finito rocambolescamente in rete c'è stato l'ennesimo boato della serata all'Allianz Stadium. Tra i tifosi bianconeri in visibilio e quelli napoletani disperati c'era lui, il gigante senegalese steso a terra e con le mani sul capo, in un mix di incredulità e disperazione.



Nella confusione generale, la lezione più grande è arrivata in quel momento da un avversario, il capitano bianconero Giorgio Chiellini, fresco di infortunio al crociato. Rassegnato e pronto, allo stesso tempo, ad un lungo stop. Chiellini ha seguito e vissuto la partita insieme ai suoi compagni, ha gioito, sofferto e poi esultato con loro. Alla fine ha urlato è vero, ma ha anche avuto la personalità di avvicinarsi al suo avversario per consolarlo. Un abbraccio, qualche pacca sulla spalla e qualche frase semplicemente sussurrata. Parole vere e non di circostanza a un amico, un "collega" che ha deciso sciaguratamente una battaglia epica.



Giorgio Chiellini è un difensore esperto. Ha capito la situazione e la tragicità del momento. In pochi, dopo una girandola di emozioni del genere potevano immedesimarsi in Koulibaly e lui è uno di quelli. Il suo gesto apparentemente semplice racchiude, come meglio non si potrebbe, l'essenza dello sport. Che è fratellanza, unione e soprattutto amicizia.



Domenica 1 Settembre 2019, 13:32







© RIPRODUZIONE RISERVATA