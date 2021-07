Italia-Spagna a Wembley: 6.400 biglietti riservati agli italiani residenti nel Regno Unito e Irlanda

Per la semifinale di Euro 2020 fra Italia e Spagna, in programma martedì al Wembley Stadium di Londra, la Uefa, oltre ai 125 biglietti riservati alla Figc, ha destinato una quota di 6.400 biglietti esclusivamente ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area, che comprende il Regno Unito e anche l'Irlanda. È possibile acquistarli sul portale biglietteria di Uefa Euro 2020 selezionando la categoria (“Fans First) al prezzo speciale di 85 Euro. Lo riferisce il sito www.londraitalia.com

Lo ha annunciato la Federcalcio italiana con una email inviata nella notte di sabato a tutti i tifosi azzurri registrati con la card Vivo Azzurro. La vendita dei biglietti a tutti gli spettatori di tutte le nazionalità (“General Sale”) è a prezzi ben piú alti, da 195 (Cat.3) a 595 (Cat.1). Regole per l’accesso al Wembley Stadium di Londra al sito https://it.uefa.com/uefaeuro-2020/event-guide/london/stadium/.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 12:58

