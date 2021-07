Meghan Markle, Harry scappa da Londra ed evita William: il mistero dell'incontro con la regina Elisabetta

di Silvia Natella

Il principe Harry è già tornato negli Stati Uniti da Meghan Markle, dopo aver assistito all'inaugurazione della statua in onore di sua madre Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Avrebbe salutato appena il fratello William facendo in modo di restare in sua compagnia per poco tempo. Gli esperti del linguaggio del corpo sostengono che era molto a disagio. Resta il dubbio sul faccia a faccia con la nonna, la regina Elisabetta.

Leggi anche > Can Yaman furioso fuori dal ristorante strattona Diletta Leotta: lei lo riprende davanti a tutti

Meghan Markle, Harry scappa da Londra

I rapporti tra i due fratelli restano molto tesi, nonostante Kate Middleton abbia cercato di mediare. Il matrimonio con Meghan Markle e la successiva Megxit li ha allontanati. I retroscena riportati dagli esperti reali parlano di liti furiose al telefono e l'intervista a Oprah Winfrey con le accuse di razzismo mosse alla Famiglia Reale hanno complicato la situazione.

Meghan Markle, Harry scappa da Londra

Harry è tornato in Inghilterra due volte da allora: per il funerale del nonno Filippo e per la statua in bronzo dedicata a sua madre. Tra i due eventi è diventato padre per la seconda volta di una bambina a cui hanno dato il nome discusso di Lilibet Diana. Con una neonata in casa Harry ha preferito una toccata e fuga. È stato a Londra solo una settimana, compresi i 5 giorni di quarantena. Nel giorno della cerimonia è arrivato con soli 20 minuti di anticipo ed è già tornato dalla moglie Meghan Markle e dai figli Archie e Lilibet Diana.

Meghan Markle, Harry scappa da Londra

Nessuna riconciliazione con William in occasione dello svelamento del monumento, ma c'è il sospetto che abbia incontrato la nonna al cottage. Buckingham Palace, tuttavia non ha confermato. Con William, invece, avrebbe parlato appena 10 minuti. Dietro i sorrisi di circostanza tanto rancore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA