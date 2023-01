Inter-Napoli 1-0, le pagelle: Dzeko da manuale del calcio, Skriniar-Acerbi coppia di ferro

di Alessio Agnelli

Inter-Napoli 1-0 a San Siro: decide un gol di Dzeko. Per la squadra di Luciano Spalletti è la prima sconfitta in campionato.

Le pagelle nerazzurre

ONANA 6,5 Nella prima frazione di gioco sollecitato soprattutto nel giro-palla e al lancio lungo, con esiti più e meno positivi. Il primo intervento a inizio ripresa, in uscita su Osimhen, quello decisivo su Raspadori nel finale.

SKRINIAR 7 Scaccia l’incubo Khvicha Kvaratskhelia, rimanendo vigile e attento dal 1° al 90°, a volte ricorrendo anche alle maniere forti. Monumentale pure nei corpo a corpo con Viktor Osimhen, murato a più riprese. Granitico.

ACERBI 7 Preferito a De Vrij, non al meglio, e francobollato a Osimhen, brutta gatta da pelare. Se la cava con lode, concedendo il minimo al bomber nigeriano e reggendo l’urto.

BASTONI 6,5 Il gioco delle coppie gli propone l’ex Politano, ben controllato, e, di tanto in tanto, Di Lorenzo, arginato in fascia. Dopo un paio di minuti pesca Lukaku con una rasoiata dalle retrovie, in costruzione è sempre un fattore.

DARMIAN 6 Vince il ballottaggio con l’acciaccato Dumfries, limitando il raggio d’azione di Kvaratskhelia in prima battuta. Sicuro anche negli incroci con Olivera. Ma è in avanti che stecca, sprecando una ghiotta occasione da due passi. (31’ st Dumfries ng)

BARELLA 6,5 Inizio a carburazione lenta, poi aziona il turbodiesel garantendo quantità e qualità di giocate, insieme a tanta corsa. A referto anche un (quasi) assist di tacco per Lukaku.

CALHANOGLU 6 Qualche scelta discutibile in fase di rilancio e anche la regia è minimal e poco ispirata in avvio. Cresce col passare dei minuti, vitale un suo recupero difensivo su Osimhen.

MKHITARYAN 5,5 In fase d’appoggio spesso raffazzonato e fuori misura, con un paio di ripartenze auto-disinnescate. Ci mette tanto impegno, ma poco costrutto. (38' st Gagliardini ng)

DIMARCO 6,5 Il traversone dell’1-0 è un tracciante teleguidato e preciso al millimetro sulla testa di Dzeko. Sfiora l’1-0 in avvio, ara la fascia da pendolino, sul pezzo. (20’ st Gosens 6: diligente)

DZEKO 7,5 Da manuale del calcio ad ogni tocco. Serve una palla a Darmian solo da spingere in porta, confeziona il 10° centro stagionale (più 3 assist in 23 gare ufficali), saltando in testa a tutti e confermandosi on fire. (31’ st Correa ng)

LUKAKU 6,5 L’ultima ufficiale con l’Inter il 29 ottobre, l’ultima da titolare il 26 agosto. Ma, anche a mezzo servizio, è un valore aggiunto nel gioco di sponda e al cross (due al bacio per Dzeko e Dimarco). Vicino al vantaggio di destro. (20’ st Lautaro 6: passerella post Mondiale)

INZAGHI 7 Ancora vivo e in corsa su tutti i fronti. Si toglie lo sfizio di infliggere al Napoli di Spalletti la prima sconfitta stagionale, riportandosi a 8 punti dalla capolista e in scia di Milan e Juventus, al 2° e 3° posto. In risalita.

