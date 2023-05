​Da guardalinee denuncia a vertici AIA: «Tensioni con Rocchi, Orsato e Valeri dopo Milan-Empoli». Aperta un'inchiesta

di Redazione Web

La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta a seguito di una denuncia di un guardalinee di Serie A, Pasquale De Meo: una vicenda che potrebbe creare un vero e proprio terremoto nel mondo arbitrale, e che vede coinvolti il responsabile CAN (ed ex arbitro) Gianluca Rocchi, e gli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri, tra i più quotati nel campionato attuale ed entrambi internazionali.

Da un guardalinee denuncia ai vertici AIA

Stando a quanto apprende l'agenzia ANSA, la vicenda sarebbe partita dalla denuncia dello stesso De Meo, che aveva messo a verbale, come da procedura, le critiche dell'osservatore arbitrale di Milan-Empoli dello scorso 7 aprile nei confronti dei vertici Aia durante la presidenza Trentalange. Da quel gesto di De Meo sarebbero scaturiti una serie di colloqui tesi con Rocchi, il designatore, e Daniele Orsato. Vicenda che si aggiungeva a precedenti dissidi di De Meo con Valeri. In quel Milan-Empoli De Meo era uno dei due assistenti, mentre Valeri era il quarto uomo.



Su tutta la vicenda ora sulla base della denuncia il procuratore Figc, Giuseppe Chinè, ha aperto un fascicolo. L'inchiesta della procura federale aperta sulla vicenda De Meo-Rocchi-Orsato, che parte dalle originarie segnalazioni del guardalinee, è mossa da due distinte denunce arrivate alla Procura di Chinè: da un lato quella del comitato nazionale dell'Aia e dall'altro dello stesso Rocchi. Sulle due versioni comunque è in corso l'indagine della Procura.

