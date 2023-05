Tegola Milan, Leao in forte dubbio per l'Inter: «Elongazione all'adduttore»

di Redazione Web

Brutte notizie per il Milan in vista delle semifinali di Champions League contro l'Inter. L'attaccante portoghese Rafael Leao, uscito ieri dopo 10 minuti durante la partita di San Siro contro la Lazio (finita 2-0 per i rossoneri) si è sottoposto questa mattina a esami strumentali per capire la portata dell'infortunio all'inguine che ieri ha lasciato i tifosi del Diavolo con il fiato sospeso.

Leao, come sta: il risultato degli esami

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Leao in mattinata hanno evidenziato una «elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra», in sostanza uno stiramento. L'evoluzione del quadro clinico - fa sapere il club - sarà monitorato giorno per giorno.



La presenza di Leao per la semifinale di Champions con l'Inter mercoledì è dunque in forte dubbio. Leao aveva lasciato il campo dopo 10' durante la partita vinta dal Milan contro la Lazio, ieri. Le buone sensazioni riferite poi dal giocatore avevano fatto dire a Stefano Pioli, nel dopopartita, di sperare di poter avere Leao a disposizione per l'Inter.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 18:37

