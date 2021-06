Italia-Austria, Fulvio Collovati in "Azzurro flop" su Leggo: «Si vince anche sapendo soffrire. Siamo mancati sulle fasce»

Vittoria sofferta, ma meritata: anche attraverso la sofferenza però si può portare a casa il risultato. Qualcosa da migliorare però s’è visto e in considerazione dei prossimi impegni Roberto Mancini dovrà essere bravo ad intervenire. Siamo mancati soprattutto sulle fasce, dove il solo Spinazzola ha assicurato una spinta costante. Troppi i rischi corsi dietro uno contro uno: contro avversari del calibro di Portogallo e Belgio non ci si potrà permettere certe distrazioni. Attaccanti e centrocampisti sono apparsi in difficoltà nel pressing, ma alla fine la nostra maggior qualità in panchina ha fatto la differenza, regalandoci i quarti di finale di un Europeo che si fa sempre più avvincente.

Leggi anche > Italia-Austria, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Il fuorigioco è un fattore»

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 00:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA