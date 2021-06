Italia-Austria, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Il fuorigioco è un fattore»

Il fuorigioco è un fattore. Non si sa se per casualità o per millimetrica bravura della linea difensiva azzurra nell'applicare il fuorigioco, ma in due occasioni ci salva da una situazione di svantaggio. Nel primo caso in occasione del gol di Arnautovic, nel secondo caso in occasione del potenziale rigore per gli austriaci per l’abbraccio di Pessina in area di rigore.



Nonostante i pochi sussulti, il giro palla stretto e veloce, con l’Austria arroccata dietro la linea della palla, siamo riusciti a comandare il gioco e a fare la partita. Non ultimi, in ordine di importanza, sono stati importanti i cambi. Scelte azzeccate del CT Mancini che butta nella mischia Chiesa e Pessina che siglano la vittoria e sanciscono il passaggio ai quarti.

