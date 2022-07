Florenzi riscattato dal Milan, il suo addio alla Roma: «Siete stati la mia casa, vi auguro il meglio»

Nel giorno in cui il Milan ufficializza il rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara, il club rossonero passa subito ad ufficializzare i nuovi acquisti: tra questi il rinnovo del terzo portiere Antonio Mirante, e soprattutto il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma, per 2,7 milioni di euro. L'ex capitano giallorosso, che ha firmato fino al 2025, sui suoi profili social ha voluto salutare i tifosi giallorossi, con una lunga lettera.

Milan, il rinnovo di Maldini e Massara ora è ufficiale. La nota del club: «Fino al 2024»

Nato e cresciuto a Roma, Florenzi ha esordito in Serie A proprio con i giallorossi, prima delle parentesi Valencia e Psg e infine quella col Milan. «Ciao Roma, é stato un viaggio splendido! - scrive il terzino della Nazionale - Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent’anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci. La prima volta per crescere e “farmi le ossa” e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato».

«Ho scelto la via del silenzio, perchè è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati “CASA” - conclude Florenzi - Sereno e consapevole di aver dato il massimo per la maglia e i tifosi...vi auguro il meglio!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA