Milan, il rinnovo di Maldini e Massara ora è ufficiale. La nota del club: «Fino al 2024»

L'accordo era stato annunciato ieri sera, ora è ufficiale: Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno nella dirigenza del Milan. Lo rende noto il Milan in una nota, in cui di dice «lieto di comunicare che in data odierna il Cda del club ha approvato i rinnovi biennali del direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini, e del direttore sportivo, Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club».

Paolo Maldini e il Milan, c'è il rinnovo: «Accordo raggiunto, sono felice»

Official Statement: Paolo Maldini and Frederic Massara ➡️ https://t.co/NrgjtWFrYo



Comunicato Ufficiale: Paolo Maldini e Frederic Massara ➡️ https://t.co/z8AFvyblT4#SempreMilan pic.twitter.com/CKtTt7aZNT — AC Milan (@acmilan) July 1, 2022

I contratti di entrambi i dirigenti del club, in sella dall'estate 2019 e assoluti artefici dello scudetto vinto un mese e mezzo fa dal Milan, scadevano proprio ieri, 30 giugno 2022. Per settimane i tifosi rossoneri hanno vissuto nella preoccupazione che la loro conferma non arrivasse: lo stesso Maldini, pochi giorni dopo lo scudetto, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport aveva definito «irrispettoso» il fatto che né l'ad Gazidis né la proprietà (il fondo Elliott) avessero ancora intavolato una proposta per il prolungamento del contratto. Ma tutto è bene quel che finisce bene.

