Euro 2020, l'olandese Kuipers arbitro della finale Italia-Inghilterra (ma attenzione al Var)

Euro 2020, sarà l'olandese Björn Kuipers l'arbitro della finale tra Italia e Inghilterra in programma domenica sera a Wembley. Designati anche assistenti, quarto uomo e addetti al Var (da cui potrebbe arrivare più di un'insidia).

Leggi anche > Euro 2020, Verratti stuzzica gli inglesi: «Fossi stato l'arbitro non avrei fischiato»

Björn Kuipers, 48 anni e internazionale sin dal 2006, può vantare una grandissima esperienza. Come assistenti avrà i connazionali Sander Van Roekel ed Edwin Zeinstra, quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

Attenzione, però, alla sala Var. L'arbitro designato è il tedesco Bastian Dankert, che come assistenti avrà i due connazionali Christian Gittelmann e Marco Fritz e l'olandese Pol van Boekel. Van Boekel e Gittelmann sono stati rispettivamente Var e assistente Var nella semifinale di ieri tra Inghilterra e Danimarca, confermando al controllo video il dubbio rigore assegnato ai padroni di casa per un contatto in area che ha mandato a terra Raheem Sterling.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA