Euro 2020, Verratti stuzzica gli inglesi: «Fossi stato l'arbitro non avrei fischiato»

La finale di Euro 2020 sarà tra Italia e Inghilterra. Domenica 11 luglio a Wembley, Londra, gli Azzurri del Ct Roberto Mancini si giocheranno l'europeo contro i padroni di casa dell'Inghilterra e il clima partita sembra essere già entrato nel vivo.

Leggi anche > Roma, l'altra faccia di Mourinho: «Parlo di progetto sostenibile, non di titoli». Ma poi attacca Conte: «Nessuno paragonabile a me e a Herrera»

Marco Verratti in conferenza stampa carica l'ambiente e lancia una stoccata ai giocatori della Regina Elisabetta, dichiarando anche che gli inglesi hanno meritato il passaggio del turno.

«Se fossi stato l'arbitro non avrei fischiato ma sono cose che fanno parte del calcio. L'arbitro della finale? Sono sicuro che la partita sarà arbitrata da un grande arbitro e farà una grande partita. Non penso che si farà condizionare dal tifo e dal fatto che loro giochino in casa. Non abbiamo timori su questo. Sono arbitri che dirigono la Champions League e sono abituati a tutto ciò».

«Abbiamo visto la partita con l'Inghilterra tutti insieme - continua il numero 6 azzurro -. È una squadra fisica ma con molti giocatori bravi tecnicamente. Hanno meritato di giocare la finale. Sarà una partita difficile, giocheremo in casa loro, in uno stadio che conoscono bene e sarebbe davvero un sogno poterla vincere così».

Il giocatore del Psg ha rivissuto anche i momenti antecedenti all'inizio del torneo e il rischio di saltarli. «Quello prima degli Europei è stato un infortunio serio. Pensavo di non farcela e sono tornati gli incubi del 2016. Ma grazie allo staff Nazionale e del Psg sono riuscito a tornare e anche in ottime condizioni. Ho giocato quattro partite di seguito senza dolori e sono felice di questo. Sarebbe stata dura stare fuori».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA