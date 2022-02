Diretta Villarreal-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ora si comincia a fare sul serio: la Juventus vola in Spagna per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, ospite del Villarreal all'Estadio de la Cerámica. Massimiliano Allegri è consapevole dell'ostacolo insidioso che si trova davanti e predica la massima calma: tante le assenze, soprattutto in difesa dove è costretto a riproppore un inedito Alex Sandro centrale di difesa al fianco di De Ligt. Bonucci riesce a recuperare ma solo per la panchina. Zakaria favorito su McKennie per una maglia dal 1' e davanti spazio alla coppia Vlahovic-Morata con Dybala out. Unai Emery non recupera Gerard Moreno e davanti fa affidamento a Danjuma e all'ex "italiano" Lo Celso.

Segui la diretta di Villarreal-Juventus

Villareal-Juventus, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. A disp.: Asenjo, Iker, Mario, Aurier, Mandi, Estupiñán, Iborra, Pino, Trigueros, Moi Gómez, Alcácer, Dia. All.: Emery

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Bonucci, McKennie, Locatelli, Kean, Soulé. All.: Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa martedì 22 febbraio in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) e in streaming su Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW TV e Infinity+. La diretta testuale del match sarà disponibile sul sito del Messaggero.

