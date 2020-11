Diretta Roma-Parma 3-0 live: Spinazzola colpisce una traversa

di Alessandro Cristofori

80' - Triplo cambio per la Roma: escono Villar-Spinazzola e Pedro dentro Peres-Pellegrini e Diawara

78' - Spinazzola sfiora il 4-0: l'esterno sinistro si ritrova in area e batte un calcio di rigore in movimento, Sepe riesce a deviare sopra la traversa.

70'- Ennesima combinazione Pedro-Mkhitaryan, l'armeno in area calcia troppo centrale e Sepe devia in calcio d'angolo

66' - Primo tiro nello specchio della porta per il Parma: l'autore è Karamoh, Mirante attento blocca senza problemi

64' - Secondo cambio per la Roma: fuori Mayoral dentro Carles Perez

61' - Triplo cambio per Liverani che toglie Gervinho, Osorio, Kucka, entrano Osorio,Brunetta e Karamoh

58' - Tiro a giro di Veretout, che accarezza il palo alla sinistra di Sepe. Bravo Mayoral a fare da sponda nella ciraostanza

55' - Conclusione di Pedro che sfiora il quarto gol

52' - Cambio per la Roma fuori Ibanez dentro Juan Jesus

48' - Mayoral mette in mezzo e Pedro prova con il tacco al volo. Lo spagnolo però non riesce ad impattare bene e la palla viene bloccata da Sepe

46' - Inizia il secondo tempo, palla al Parma

45'- Termina il primo senza nessun minuto di recupero

41' - Mkitaryan non si ferma più e arriva anche il terzo gol. L'armeno finalizza un cross di Karsdorp, bravo a sovrapporsi a Pedro

37' - Scivola Ibanez sulla destra, fortunatamente per la Roma, Gagliolo mette in mezzo ma Cristante manda in corner

31' - Raddoppio romanista con una magia di Mkhitaryan: l'armeno raccoglie una sponda di Mayoral e da circa 25 metri, di collo pieno, esplode un bolide che si insacca sotto la traversa

28' - Giallorossi in vantaggio: bella verticalizzazione di Spinazzola, che favorisce il movimento di Borja Mayoral, lo spagnolo sfugge ai due centrali e con il sinistro a inrociare batte Sepe.

23' - Spinazzola sulla sinistra, guadagna il fondo, e prova a mettere il pallone a centro area, Grassi riesce a sporcare il cross, trasformandolo in tiro, Sepe attento

21' - Apertura di Villar per Pedro, lo spagnolo in posizione defilata sulla destra, calcia malissimo e la palla termina fuori

18' - Ottima uscita di Mirante su Gervinho lanciato a rete, il parmense è in offside, ma la scelta di tempo del portiere romanista è ottima

13' - Ottima azione costruita sulla sinistra, Spinazzola cerca Pedro, che appoggia all'indietro per Mkhitaryan, l'armeno prova a calciare di prima intenzione, ma il pallone finisce sul fondo

11' - Mkhitaryan prova a lanciare Mayoral in profondità ma il suggerimento è troppo impreciso

8'- Prim conclusione verso la porta del Parma: Mayoral in area, libera Veretout, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale

5' - Primo calcio d'angolo per la Roma, con Cyprien che allontana un cross di Spinazzola

3' - Gervinho lanciato a rete ma l'ivoriano è in fuorigioco

1' - La partita ha inizio e il primo pallone è della Roma

La Roma riprende il cammino in campionato dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi ospitano all'Olimpico il Parma di Fabio Liverani. Fonseca deve fare ancora a meno di Dzeko oltre che di Smalling. Spazio quindi a Mayoral in attacco mentre al centro della difesa, l'inglese, sarà sostituito da Cristante, con Villar titolare a centrocampo. Nei gialloblu occhio all'ex Gervinho.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca

PARMA: Sepe; Grassi, Osorio, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Cyprien, Sohm; Inglese, Gervinho. All: Liverani

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 16:37

