Dele Alli choc: «Ho subito abusi sessuali a 6 anni e ho spacciato droga»

Il centrocampista dell'Everton Dele Alli ha rivelato di aver subito abusi sessuali all'età di sei anni e di aver spacciato droga due anni dopo. Questo l'incubo del talento inglese che ha visto una brusca frenata a una carriera che sembrava essere proiettata verso l'Olimpo del grande calcio.

Recentemente, infatti, l'ex Tottenham ha combattuto una personalissima guerra contro la dipendenza da sonniferi che lo ha tenuto lontanto dal rettangolo di gioco per sei settimane, ricoverato in una clinica di riabilitazione. E adesso che è uscito è stato intervistato dall'ex calciatore Gary Neville in un podcast.

Proud of @dele_official for speaking out and sharing his experience to try and help others. 💙 https://t.co/bLOnPdtIt7 — Harry Kane (@HKane) July 13, 2023

Il giocatore ha visto la sua carriera calcistica fermarsi nelle ultime stagioni, ma ora ha parlato delle ragioni dietro una battaglia di salute mentale che lo tiene impegnato fin da bambino e che lo ha anche portato a pensare di appendere gli scarpini al chiodo a soli 24 anni.

In un'emozionante intervista, il nazionale inglese ha trattenuto le lacrime mentre metteva a nudo la sua difficile educazione prima di essere adottato dalla famiglia Hickford, dicendo di essere stato «molestato» all'età di sei anni. Parlando con Gary Neville nel podcast The Overlap, Alli ha dichiarato: «Mia madre era un'alcolizzata. Sono stato mandato in Africa, per stare con papà, per imparare la disciplina, e poi sono stato rimandato indietro. A sette anni ho iniziato a fumare, a otto ho iniziato a spacciare droga. A undici, sono stato appeso a un ponte da un tizio della tenuta accanto. A dodici, sono stato adottato - e da allora, sono stato in una famiglia fantastica - non avrei potuto chiedere a persone migliori di fare quello che avrebbero poi fatto per me.

Dopo aver firmato per il Tottenham dall'MK Dons, Alli ha goduto di un ottimo stato di forma che è culminato nel ruolo chiave nel passaggio dell'Inghilterra alle semifinali dei Mondiali nel 2018. Ma Alli stava ancora combattendo in silenzio fuori dal campo, con una dipendenza «spaventosa» dai sonniferi e all'alcol. «Sono diventato dipendente dai sonniferi ed è probabilmente un problema che non ho solo io, penso che sia qualcosa che sta circolando più di quanto la gente creda nel calcio», ha detto.

«Non voglio parlare di numeri, ma era decisamente troppo, e ci sono stati dei momenti spaventosi che ho avuto. Prendere un sonnifero ed essere pronti per il giorno dopo va bene, ma quando sei a pezzi come me, può ovviamente avere l'effetto opposto perché funziona per i problemi che vuoi affrontare. Questo è il problema: funziona fino a quando non funziona più. Quindi sì, ne ho decisamente abusato troppo. È spaventoso, ora ne sono fuori e ci ripenso».

«Voglio dire, sembra drammatico, ma mi stavo letteralmente fissando allo specchio e mi stavo chiedendo se potevo ritirarmi, a 24 anni, facendo la cosa che amo. Per me, è stato straziante anche solo aver avuto quel pensiero a 24 anni, di voler ritirare. Mi ha fatto molto male, era un'altra cosa che dovevo portare con me».

Dopo aver lasciato gli Spurs per l'Everton nel 2022, Alli ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Besiktas ma al suo ritorno in Inghilterra con un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico sapeva di aver bisogno di aiuto, ricoverandosi in una clinica negli Stati Uniti.

«Quando sono tornato dalla Turchia, sono entrato ed ho scoperto che avevo bisogno di un'operazione ed ero in un brutto posto mentalmente e ho deciso di andare in una moderna struttura di riabilitazione per la salute mentale», ha detto. «Sono andato lì per sei settimane e l'Everton è stato fantastico. Mi hanno supportato al 100% e gli sarò grato per sempre. Probabilmente stavo prendendo la decisione più importante della mia vita, qualcosa che avevo paura di fare. Ma sono felice di averlo fatto e, ad essere onesti, non potevo aspettarmi che andasse come è andata».

Alli ha ricevuto supporto online da ex compagni di squadra tra cui Jan Vertonghen e Harry Kane. Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha twittato: «Orgoglioso di Dele Alli per aver parlato e condiviso la sua esperienza per cercare di aiutare gli altri».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 14:48

