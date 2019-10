Cristiano Ronaldo pensa al ritiro: ecco cosa ha detto realmente il fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:48

. È questa l'indiscrezione clamorosa che da qualche ora sta facendo il giro del mondo. Maeffettivamenteil fuoriclasse portoghese? Quali sono state le parole che hanno fatto scattare l'allarme tra gli appassionati?Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più forti della storia del calcio. La sua carta d'identità dice che ha 34 anni, anche se riesce ancora a scattare e a disegnare prodezze come se non sentisse il passare inesorabile del tempo.Il campione portoghese inizia però a pensare a quello che potrà succedere tra qualche anno, quando per forza di cose. «Amo ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo. Non importa l'età, si tratta solo di mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato però il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio, quindi chi sa cosa accadrà tra un anno o due?», ha dichiarato a Sport Bible.«Quello che mi motiva sempre di più è la pressione. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nell'imparare a gestirla. Devi avere fiducia in te stesso. Nel calcio ho più controllo, so cosa posso fare. Nel mondo degli affari è invece più complicato perchè dipende anche dagli altri. Ma ho una buona squadra. Sarà una bella sfida, per me e già lo è», ha continuato l'asso portoghese.CR7 ha dunque chiarito che non potrà continuare a giocare all'infinito. Il ritiro, anche per lui, si avvicina ed è ormai questione di pochi anni. Intanto, i tifosi della Juventus cominciano a tremare...