Totti, assist e spettacolo anche nel campionato di calcio a 8

di Gianluca Lengua

Lunedì 30 Settembre 2019, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti debutta nella sua squadra di calcio a 8 e dà subito spettacolo. La sua squadra vince 4-2 e l'ex capitano giallorosso è protagonista di numerose giocate. Nel campionato amatoriale della Lega Calcio a 8 (16 squadre match andata e ritorno) alla Ongarina è andata in scena la sfida tra la Totti Sporting Club e l’Atletico Winspearea. In squadra con Francesco i suoi colleghi che hanno militato nella Roma: da Vucinic a Taddei passando per Candela, Pizarro e Tonetto unico convocato degli ex dal tecnico Cancellieri. Francesco ha giocato tutta la partita, la sua squadra ha vinto 4-2 e il capitano ha regalato, come sempre, al pubblico tante giocate e assist.