Inzaghi: «È ora di vincere un derby col Milan. Poi testa alla volata scudetto»

«La squadra lo sa che non abbiamo vinto ancora un derby e domani c'è una grande occasione da sfruttare nel migliore dei modi. Ci sono stati tre derby in stagione, domani sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincerlo». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Pioli: «Milan in vendita? Il presente è solido, il futuro può essere anche migliore»

«Vogliamo andare in finale, sappiamo che avremmo potuto ottenere di più negli altri derby. La squadra arriva a questa semifinale carica e motivata, sappiamo l'importanza della sfida e quello che rappresenta per i tifosi e la società, dovremo indirizzare bene gli episodi. Arriviamo da tre vittorie consecutive, stiamo preparando bene la partita».

«È importante perché mette in palio la finale ma dobbiamo essere bravi a scindere le due competizioni. Domani è importantissima ma poi a seguire ci sarà il campionato sapendo che siamo in corsa per i due obiettivi. Stiamo facendo un ottimo percorso, dopo la vittoria della Supercoppa a gennaio». «Domani c'è in palio la finale, dopo ci concentreremo sulla Roma per preparare una partita importante per il nostro campionato. Da venerdì, dopo lo Spezia, i nostri pensieri sono alla partita di domani».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA