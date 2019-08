Chelsea, arriva la prima vittoria in premier: decisivo ​Abraham

Dopo una sconfitta pesantissima e un pareggio, il Chelsea di Frank Lampard trova la strada del successo in Premier League 2019/20. La squadra londinese si è imposta per 3-2 a Carrow Road, contro il Norwich City. Ha deciso il gol al 23' della ripresa realizzato dal giovane attaccante Abraham, classe 1997, preferito dall'allenatore al più esperto francese Olivier Giroud.





Lo stesso Abraham, che dunque ha firmato una doppietta, aveva portato in vantaggio i 'Blues' dopo soli 3'; Cantwell al 6' aveva pareggiato per i padroni di casa allenati da Daniel Farke, che sono tornati sotto al 17' per il gol del ventenne Mount. Pukki al 31' aveva firmato il 2-2, ma Abraham ha spezzato l'equilibrio, facendo prendere l'ago della bilancia dalla parte degli ospiti, che adesso in classifica hanno 4 punti. Il Norwich, invece, è rimasto fermo a 3.

Sabato 24 Agosto 2019, 15:38

