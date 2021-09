Diretta Milan-Atletico Madrid 1-0. Doppio cambio per Pioli: entra Giroud

Il post Liverpool non è stato poi così tanto amaro: un pareggio e due vittorie per il Milan, che è tornato a danzare in campionato come ha fatto anche per tutta la prima parte di stagione della scorsa annata. Prima il pareggio in rimonta contro la Juventus, un punto d'oro se si pensa che i rossoneri venivano dalle cento fatiche di Anfield mentre i bianconeri avevano passeggiato contro il Malmo, e perdipiù 24 ore prima: poi le vittorie contro Venezia e Spezia, invero sofferte, ma che hanno sottolineato, per l'ennesima volta, i caratteri della banda di Stefano Pioli, non più pecora ma lupo, sempre lupo ormai.

Ma oggi si torna in Champions League, e l'avversario alle porte di San Siro è un altro lupo affamato, che sta faticando in Liga e lo ha fatto anche nella massima competizione europea all'esordio contro il Porto, contro cui non è andato oltre lo 0 a 0. È l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, vecchia conoscenza del Diavolo ai tempi di quei derby di Milano mai dimenticati e nuova conoscenza di Pioli, che oggi lo incontrerà per provare a rimarcare il primato sulla città, anche se il Cholo ormai da tanti anni veste un'altra casacca. Dirigerà il match il turco Cuneyt Cakir alle 20.45.

SECONDO TEMPO

57' Doppio cambio per Pioli: escono Leao e Brahim Diaz, salutati dall'ovazione di San Siro, ed entrano Ballo-Touré e Giroud

55' Continua la fase offensiva dei Colchoneros: il tentativo di Kondogbia dalla media distanza viene deviato dagli uomini di Pioli in calcio d'angolo

54' Suarez non riesce a inquadrare lo specchio della porta di testa: fallito il tentativo dell'Atletico Madrid di pareggiare i conti con il Milan

52' Tonali provvidenziale nel chiudere Joao Felix, lanciato in area e molto pericoloso

46' Simeone opera due cambi all'intervallo: dentro De Paul e Renan Lodi al posto di Carrasco e Hermoso

PRIMO TEMPO

Il Milan dimostra di essere nella sua dimensione preferita e tira fuori gli artigli fin dai primi minuti di gara contro un Atletico Madrid organizzato ma poco brillante. Alla fine hanno ragione i rossoneri che passano in vantaggio con un colpo da biliardo di Rafael Leao. La gioia non dura per Stefano Pioli per la doppia ammonizione di Franck Kessie. Il tecnico, però, non si fa trovare impreparato e riordina la squadra con un 4-4-1 equilibrato e abbottonato. Ma anche funzionale, almeno per la seconda parte della prima frazione. Infatti, i Colchoneros non sfondano, e neanche impensieriscono la difesa arroccata davanti a Mike Maignan. Un paio di squilli del solito Luis Suarez, anche se l'unica giocata da sottolineare è ancora dei padroni di casa. La magnifica rovesciata, a gioco fermo per fuorigioco, dell'autore del vantaggio si infrange sulla traversa. Il primo tempo si spegne con qualche timido attacco degli uomini di Diego Pablo Simeone e il conseguente arrettramento della retroguardia del Milan. Il punteggio resta sull'1-0, ed è giusto così per quanto visto in campo.

46' Cross dalla destra di Correa, Suarez si libera dalla marcatura di Calabria e calcia al volo di destro: la palla termina lontana dalla porta difesa da Maignan

45' Azione insistita dell'Atletico sulla destra, ma il cross di Correa viene spazzato dalla difesa del Milan

40' Primo cambio per Simeone: entra Joao Felix al posto di Kieran Trippier

37' Palla lunga per Rafael Leao, costretto a difenderla spalle alla porta. Il rimbalzo è alto e l'attaccante ex Lille, con l'uomo addosso, tenta una splendida rovesciata che colpisce la traversa. Tutto fermo, però, per fuorigioco

34' Pioli costretto al cambio per bilanciare la squadra dopo il rosso a Kessie: dentro Sandro Tonali fuori Ante Rebic. Leao, autore del gol del vantaggio, si sposta nel ruolo di punta

29' Intervento da dietro di Kessie a centrocampo: l'ivoriano va a caccia del pallone, ma prende solo il piede dell'avversario. L'arbitro decide di espellerlo per doppia ammonizione tra le proteste dei padroni di casa

26' L'Atletico Madrid alza il baricentro a caccia del gol del pareggio. Suarez e Kondogbia ci provano, ma le loro conclusioni non impensieriscono Maignan

20' Leao, servito da Brahim Diaz, fa partire da fermo un destro incrociato che passa sotto le gambe del difensore avversario e batte Oblak, incolpevole

19' La difesa dell'Atletico Madrid si fa cogliere impreparata sulla profondità: Rebic lanciato a campo aperto, a tu per tu con Oblak, incrocia il tiro rasoterra, ma il portiere allarga la gamba e riesce a deviare il tentativo del croato in calcio d'angolo. Super occasione per il Milan

15' Kessie tira giù palesemente un avversario e viene ammonito

14' Tomori esalta il pubblico di San Siro: bella chiusura su Carrasco

11' Bella azione di Brahim Diaz, ma alla fine la difesa dell'Atletico chiude bene su Rebic

10' Brivido per il Milan. Tomori colpisce il pallone col braccio, ma non aumenta il volume del corpo. Check del Var: il rigore non viene assegnato

7' L'Atletico perde una brutta palla a centrocampo, il Milan verticalizza ma Rebic viene anticipato e chiuso

2' Partenza aggressiva del Milan, l'Atletico si rifugia in calcio d'angolo

1' San Siro è pronto per riaccogliere la Champions League del Milan, che oggi gioca contro l'Atletico Madrid di Simeone

Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Kondogbia, Koke, Llorente, Carrasco; Correa, Luis Suarez. All. Simeone.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita delle 21:00 di San Siro tra Milan e Atletico Madrid sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma sarà disponibile anche su Sky Sport Uno, al numero 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre, e su Sky Sport, canale 252 del satellite. In streaming, il big match di Champions League si potrà guardare su SkyGo e NowTv, oltre che su Infinity+.

