Berlusconi: «Vi mando un pullman di tr*** se battete Juventus e Milan». Show del presidente del Monza alla cena con i giocatori VIDEO

Berlusconi: «Se vincete contro Juventus e Milan, faccio arrivare un pullman di tr*** nello spogliatoio». Con questa frase (che ha indignato il web), Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha augurato buone feste a tutti i giocatori e allo staff tecnico. La squadra si è infatti riunita per la cena di Natale.

“Ecco come Draghi conquistò la Bce", Roberto Napoletano nel suo nuovo libro racconta l'ascesa dell'economista ai vertici della banca centrale europea UN ESTRATTO DEL LIBRO

«Così Berlusconi fece cadere Draghi»: l'inedito retroscena sul 'draghicidio' e la nascita del governo Meloni

Silvio Berlusconi ha sempre fatto parlare di se, oltre che per la politica e per il calcio, anche per gli scandali legati alla propria vita privata e pure per le battute spinte o volgari per cui molto spesso è stato criticato.

Durante la cena di Natale con il Monza, il presidente del club ha promesso ai giocatori una ricompensa insolita se dovessero vincere contro le big della Serie A. L'espressione da molti ritenuta infelice, è in realtà uno dei marchi di fabbrica di Berlusconi, che nonostante sia conosciuto da tutti, continua a fare notizia.

Former #Milan owner Silvio Berlusconi staying true to form, telling players of current #SerieA club he owns #Monza at their Christmas party, that as stimulation if they beat “#Milan #Juventus etc I’ll bring a bus full of prostitutes into the dressing room” pic.twitter.com/cuRo3Hui0Z