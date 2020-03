Atalanta-Lecce, Donati bestemmia dopo l'autogol: squalificato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 21:15

protagonista in positivo e in negativo durante. Il difensore del club salentino, che con unaveva propiziato il primo vantaggio dei nerazzurri, si era rifatto realizzando il momentaneo 2-2, prima della tempesta atalantina che ha portato al risultato finale di 2-7. Donati, però, si è ritrovato malcapitato protagonista anche nelle decisioni del giudice sportivo, che lo haper un turno a causa diIl labiale di, dopo l'autogol che aveva portato in vantaggio l'Atalanta, non è sfuggito alle telecamere e il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ravvedendo una chiara espressione blasfema, ha deciso di fermarlo per una giornata.Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Bani (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Santander e Schouten (Bologna). Multa di 2.500 euro al Lecce il lancio di due bengala in campo al 39' del primo tempo durante la partita contro l'Atalanta.