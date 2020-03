La proposta della Lega, tra sabato 7 e lunedì 9 marzo le sei partite rinviate nello scorso fine settimana: Inter contraria

La proposta, che ha il consenso del Consiglio di Lega, secondo quanto ricostruito, è nata questa mattina da una riunione fra il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, con i consiglieri federali collegati, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Poi la proposta è stata portata nella riunione del Consiglio, che ha dato il consenso (anche se l'Inter per il momento è contraria) e l'ha sottoposta ora alla valutazione delle società. Secondo questa ipotesi di soluzione, fra sabato 7 e lunedì 9 marzo si recupereranno le sei partite della settima giornata di ritorno, rinviate nello scorso fine settimana: Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. Le gare rinviate del sesto turno verrebbero recuperate più avanti, con Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo mercoledì 18 marzo, mentre resta da individuare una data per Inter-Sampdoria. Tutte le altre giornate slitterebbero in avanti fino al 13 maggio.

