Giorgia Soleri scopre il gyrotonic e svela: «Nello sport sono incapace, a scuola mi hanno rimandato in educazione fisica»

Giorgia Soleri scopre un nuovo sport. L'influencer, infatti, non ha mai nascosto di non essere un'appassionata di sport o palestra ma, questa volta, è diverso. Giorgia, nelle sue ultime storie social, ha spiegato ai fan di essere impegnata con il gyrotonic che sarebbe molto simile al pilates. L'attivista, poi, per far capire bene il motivo per cui non è mai stata incline ad alcuna attività fisica ha raccontato la sua disavventura a scuola.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha spiegato ai suoi follower di avere cominciato a praticare il gyrotonic che è una pratica che, oltre a rinforzare i muscoli, mobilita anche la colonna vertebrale e migliora la flessibilità perché si basa su movimenti fluidi e circolari resi possibili da diversi attrezzi. Dopo la sua spiegazione sul nuovo sport, l'influencer ha aggiunto: «Comunque qua ridiamo e scherziamo ma io sono stata in grado di prendere il debito in educazione fisica pratica.

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri utilizza il proprio profilo Instagram anche come spazio di confronto con i suoi fan. Infatti, l'influencer tratta spesso argomenti molto delicati come la salute mentale o il benessere fisico oppure racconta come convive con le sua malattie croniche che sono anche debilitanti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 09:56

