Atalanta-Juve 0-0: subito pericolosa la Dea con Zapata e Palomino

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di fronte Atalanta e Juventus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo dell'Inter con turni di anticipo). La partita andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà arbitrata dal fischietto di Imperia Davide Massa.

Entrambe le due squadre arrivano all'incontro in buona salute sia fisica sia - soprattutto - mentale: l'Atalanta di Gasperini ha già matematicamente strappato il suo pass per l'edizione della Champions League 2021/2022, in virtù proprio del favore di risultati maturati negli scontri diretti contro i bianconeri, con cui ha pareggiato a Torino e vinto a Bergamo.

La Juventus, invece, seppur ancorata ancora alla quinta piazza, ha ritrovato fiducia nella scorsa giornata di campionato battendo l'Inter e assistendo il giorno dopo al pareggio casalingo del Milan contro il Cagliari, che ha sprecato il match point e ora dovrà necessariamente vincere al domicilio proprio dei nerazzurri bergamaschi - dando per scontato una vittoria juventina a Bologna che comunque scontata non è.

Andrea Pirlo deve rinunciare a Bonucci come dichiarato in conferenza stampa ieri per una distorsione al ginocchio rimediata in allenamento; non sarà della partita neanche Alex Sandro, assente per squalifica, quindi il suo spot lo prenderà Cuadrado che sull'out di destra lascerà il posto a Danilo. A Bentancur e Rabiot vanno le chiavi del centrocampo, affiancati da Chiesa sulla sinistra e da Mckennie sulla destra. Davanti a fare coppia con Ronaldo non ci sarà Kulusevski come contro l'Inter, ma Dybala.

Esclusioni importanti anche per il Gasp, che almeno al fischio d'inizio sembra intenzionato a lasciare in panca sia Ilicic sia Muriel. A loro posto ci saranno Pessina e Malinosvkyi, che completeranno il pacchetto offensivo insieme a Duvan Zapata. A metacampo confermati Hateboer e Gosens sulle fasce, mentre dietro ci vanno Toloi, Romero e Dijmsiti.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus: la finale al Mapei Stadium

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Mckennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

Coppa Italia: Atalanta per la storia, Juve per salvare la stagione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 21:10

