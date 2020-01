Morto Kobe Bryant, Trump: «Una terribile notizia». Obama: «Era una leggenda, straziante la morte di Gianna»

Morto Kobe Bryant. «Una terribile notizia!»: così il presidente americano Donald Trump commenta su Twitter l'incidente in cui ha perso la vita la leggenda del basket Kobe Bryant.



«Kobe era una leggenda sul campo e aveva appena cominciato quello che avrebbe dovuto essere un importante secondo tempo». Così su twitter l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, grande appassionato di basket, a proposito della morte di Kobe Bryant in un incidente di elicottero. «Perdere Gianna è anche più straziante per noi come genitori - ha continuato Barack - Michele e io mandiamo le nostre preghiere ed il nostro amore a Vanessa ed all'intera famiglia Bryant in questo giorno impensabile».

Non lo conoscevo bene, lo avevo visto solo un paio di volte», ma la sua morte «ci fa capire che ogni giorno conta, ogni singolo giorno è importante». Così Joe Biden, ex vice presidente con Barack Obama e candidato democratico alla Casa Bianca, ha commentato la morte in un incidente di elicottero della leggenda del basket Kobe Bryant. Biden ha parlato durante un comizio a Des Moines, in Iowa.

Domenica 26 Gennaio 2020, 22:25

