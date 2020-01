Kobe Bryant morto con la figlia di 13 anni, è precipitato con il suo elicottero: la leggenda Nba aveva 41 anni VIDEO

Morto Kobe Bryant : choc nello sport. La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Anche Gianna Maria, la figlia di 13 anni, è morta nell'incidente. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. «Non può essere vero», «mio eroe». Così il cestista italiano Marco Belinelli su Twitter.



è considerato uno dei più grandi giocatori della storia della Nba. Nato a Filadelfia nel 1978, all'età di 6 anni si trasferì in Italia per seguire il padre Joe Bryant, anche lui cestista, che giocò a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.



Can’t be true ... — Marco Belinelli (@marcobelinelli) January 26, 2020

A Los Angeles law enforcement source just confirmed for me that Kobe Bryant and 4 other people died this morning in a helicopter crash.



An unspeakable loss for his family, friends, Los Angeles, basketball.



No words. My God. — Shaun King (@shaunking) January 26, 2020

Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l'incidente di elicottero in cui la leggenda del basket americano Kobe Bryant ha perso la vita in California. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa aveva quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato Capri. La leggenda Nba utilizzava abitualmente il suo elicottero privato per viaggiare. Era noto per fare avanti e indietro da Newport Beach, California, allo Staples Center in DTLA.

BREAKING: Video from the scene of the helicopter crash which killed Kobe Bryant. Reports that 3 other people died in the crash.#kobebryant

pic.twitter.com/IcZVk6hdlH — Global News Network (@GlobalNews77) January 26, 2020

IL DOLORE DI PETRUCCI: «STAR CHE AMAVA L'ITALIA»

«L'ho conosciuto con Ettore Messina tre anni fa, e avevamo concordato un suo impegno in Italia: quando gli comunicai che la sua sede sarebbe stata Roma, per un corso ai giovani, si emozionò: mi disse che ogni volta che si parlava dell'Italia e di Roma, gli si accapponava la pelle per la commozione»: Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, è sconvolto al telefono con l'ANSA nell'apprendere la notizia della morte di Kobe Bryant, e ricorda così l'ex campione Nba cresciuto in Italia, dove il padre aveva giocato in varie società di alto livello.

#BREAKING: Los Angeles County Sheriff’s Department says *5* people killed in #Calabasas helicopter crash; @TMZ reporting KOBE BRYANT was onboard and did not survive, but investigators have not confirmed. @WKRN pic.twitter.com/NXwFqExh4V — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) January 26, 2020

Domenica 26 Gennaio 2020, 20:41

, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'ANSA riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant. «Sono esterrefatto - conclude -, non me la sento di dire altro».