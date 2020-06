Basket, l'Olimpia in Europa partirà con Bayern Monaco e Villeurbanne

C’è voglia di basket giocato. L’Eurolega non perde tempo e ufficializza il calendario della stagione 2020-21. Come lo scorso anno, la “prima” dell’Olimpia sarà in trasferta. I biancorossi, come accaduto lo scorso anno, debutteranno sul campo del Bayern Monaco il prossimo 2 ottobre. L’esordio casalingo ci sarà esattamente una settimana più tardi, il 9 ottobre, quando la squadra di coach Messina ospiterà il Villeurbanne.

Per quanto riguarda il girone d’andata, Milano giocherà cinque delle ultime sette gare del girone d’andata in trasferta. Da segnare in rosso sul calendario le sfide con Real Madrid (16 ottobre), Barcellona (11 dicembre), Fenerbahce (15 dicembre) e CSKA Mosca (30 dicembre).

L’ultima gara della regular season vedrà l’Olimpia giocare in casa contro l’Efes (9 aprile 2021).

Questo il calendario completo dei biancorossi di coach Messina: 2/10 Bayern-Olimpia; 9/10 Olimpia-Villeurbanne; 14/10 Olympiacos-Olimpia; 16/10 Olimpia-Real Madrid; 22/10 Zenit-Olimpia; 30/10 Olimpia-Alba Berlino; 6/11 Valencia-Olimpia; 13/11 Khimki-Olimpia; 18/11 Olimpia-Stella Rossa; 20/11 Olimpia-Zalgiris; 26/11 Maccabi-Olimpia; 3/12 Olimpia-Panathinaikos; 11/12 Barcellona-Olimpia; 15/12 Fenerbahce-Olimpia; 17/12 Efes-Olimpia; 23/12 Olimpia-Baskonia; 30/12 Olimpia-CSKA; 8/1 Real Madrid-Olimpia; 12/1 Olimpia-Valencia; 14/1 Alba Berlino-Olimpia; 21/1 Olimpia-Bayern; 26/1 Olimpia-Olympiacos; 28/1 Olimpia-Zenit; 5/2 Villeurbanne-Olimpia; 18/2 Olimpia-Maccabi; 25/2 Olimpia-Khimki; 3/3 Olimpia-Fenerbahce; 5/3 Zalgiris-Olimpia; 11/3 Cska-Olimpia; 19/3 Olimpia-Barcellona; 26/3 Baskonia-Olimpia; 30/3 Stella Rossa-Olimpia; 1/4 Panathinaikos-Olimpia; 9/4 Olimpia-Efes. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 21:24

