Nfl, Tom Brady lascia i Patriots dopo 20 anni: ritiro ad un passo?

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 15:59

Uno dei quarterback più forte di tutti e tempi non ha ancora deciso se continuerà a giocare, ma già ci sono due squadre pronte ad accoglierlo: Tampa Bay e Los Angeles Chargers in prima fila.«Non posso che dire grazie per questi 20 anni nel New England e a tutti i tifosi dei Patriots. La Pats Nation sarà sempre dentro di me.ha detto Brady attraverso i suoi social.Brady, sposato da 11 anni con la super top model brasiliana Gisele Bundchen, ha vinto per sei volte il Super Bowl, venendo nominato per quattro volte MVP, cioè miglior giocatore, della partita.