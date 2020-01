Sci, Federica Brignone vince il Gigante al Sestriere

L'azzurra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci donne al Sestriere ex aequo con la slovacca Petra Vlhova in 2.21.15. Terza, distaccata di un solo centesimo, La statunitense Mikaela Shiffrin in 2.21.16 . Per la 29enne valdostana Brignone è il terzo successo stagionale, il 13/o in carriera. Brignone ha vinto a Sestriere dove sua madre, l'eroina della valanga rosa Maria Rosa Quario, vinse la sua ultima gara nel dicembre del 1983, uno slalom speciale. Per l'Italia in classifica ci sono poi , con una eccellente seconda manche di tutta la squadra, Sofia Goggia 9/a in 2.22.80, Marta Bassino 10/ 2.22.89 e Irene Curtoni 18/a in 2.24.19. Domani a Sestriere va in scena uno slalom gigante parallelo. Sabato 18 Gennaio 2020, 15:20

