Djokovic senza il vaccino rischia di non entrare in Australia: «A casa subito se non giustifica l'esenzione»

L'esenzione dal vaccino garantita a Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open di tennis potrebbe avere vita breve. Dopo le polemiche suscitate dall'annuncio della 'corsia preferenzialè garantita al tennista serbo, contrario ai vaccini anti Covid,, sulla vicenda è intervenuto il premier australiano Scott Morrison. Secondo quanto riportano i media australiani, Interpellato dai giornalisti, Morrison si è detto pronto a rispedire Djokovic «a casa con il primo aereo», se il tennista non fornirà motivazioni sufficienti sul perché non si è vaccinato. «Chiunque entri in Australia deve rispettare i nostri requisiti alla frontiera», ha detto il premier.

Djokovic esentato dal vaccino agli Australian Open, quando la pandemia non è uguale per tutti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 12:58

