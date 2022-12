Milano Premier Padel, tutto pronto: da oggi fino all’11 dicembre arrivano i giocatori più forti del mondo

All’Allianz Cloud di Milano è tutto pronto per accogliere i più forti giocatori del mondo. Da oggi e fino all’11 dicembre arrivano i protagonisti del Milano Premier Padel P1. Il torneo sarà l'evento finale del 2022, in un anno che ha visto il padel diventare professionistico e globale, come il circuito Premier Padel in Sud America, Europa, Medio Oriente e Africa.

Milano Premier Padel: oggi i sorteggi del tabellone principale. Derby italiano già al primo turno

Milano Premier Padel P1 - I campioni del mondo Lebron e Galan (Credit FIP)

Milano Premier Padel P1

E non solo, il PP ha onorato luoghi iconici del tennis mondiale come il Roland Garros e il Foro Italico, che a maggio ha ospitato uno dei Major del tour globale che fa capo alla International Padel Federation (FIP) presieduta da Luigi Carraro e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA), e da Qatar Sports Investments (QSI), guidato da Nasser Al-Khelaifi.

Del tabellone principale faranno parte 48 coppie. Nella giornata inaugurale di oggi si giocheranno i primi 12 match del primo turno. Il sorteggio, che si è svolto lo scorso sabato, ha già regalato un’emozione tutta Made in Italy: Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo dovranno sfidare i neocampioni nazionali Marco Cassetta e Simone Cremona. In palio un posto al secondo turno: per chi vince, c'è la sfida contro Jeronimo "Momo" Gonzalez e Alejandro Ruiz, teste di serie numero 6. Alejandro Galan e Juan Lebron, prima testa di serie, attendono una coppia qualificata, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono Paquito Navarro e Juan Tello, opposti al secondo turno al vincente del match tra Chillaron/Esbri e Santana/Suescun. Per le giornate decisive, quelle delle semifinali di sabato 10 e della finale di domenica 11, già si va dritti verso il sold out.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 08:24

