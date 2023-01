Martinenghi: «Sogno di fare il bis mondiale nei 100 rana»

di Fabrizio Ponciroli

Tra i tantissimi campioni del nuoto azzurro c'è anche Nicolò Martinenghi. Il 23enne fuoriclasse nella specialità rana si è raccontato, in esclusiva, a Leggo. Tanti i sogni nel cassetto e una fede calcistica piuttosto calda.



Nicolò, la sua vittoria più bella e il più grande rammarico, almeno fino a oggi?

«Diciamo che la medaglia di bronzo olimpica (Tokyo 2020, ndr) e il titolo di Campione del Mondo nei 100m rana a Budapest sono stati bellissimi momenti. Forse c'è un po' di rammarico per l'argento nei 50m rana sempre a Budapest. Quella partenza sbagliata, mannaggia, mi è costata l'oro».



Tanti appuntamenti nel 2023. A quale tiene di più?

«Cerco leggerezza e serenità mentale. Direi, comunque, i Mondiali a luglio a Fukuoka, in Giappone, sempre che ce li facciano fare (ride, ndr). Vorrei confermarmi nei 100m rana e provare a scendere sotto i 58 secondi. Due desideri che spero davvero di realizzare».



Cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un campione di nuoto?

«Probabilmente sarei diventato orafo, come mio padre. Gioielli e oro mi sono sempre piaciuti moltissimo. L'idea di usare le mani per realizzare qualcosa di bello e raffinato mi ha sempre affascinato. Comunque, da quando ho 16 anni, la mia vita è stata il nuoto. Non ho dovuto fare delle scelte».



Cosa le piace fare quando non si allena in piscina?

«Mi riposo Sto in acqua molto tempo, le mie giornate sono impegnative. Cerco di stare con la mia ragazza, con gli amici, coltivare le mie passioni».



Tra le passioni c'è anche il calcio, giusto?

«Assolutamente sì. Ho la febbre nerazzurra. Quando posso cerco anche di andare a San Siro a seguire dal vivo la mia Inter. Poi c'è il basket. Sono di Varese quindi faccio il tifo per la squadra di basket della mia città. Adoro tantissimo vedere giocare la squadra nel nostro palazzetto, in mezzo alla mia gente. Stiamo facendo anche una bellissima stagione».



Tre domande veloci: piatto preferito, Paese da visitare e a chi chiederebbe un autografo

«Adoro la pasta all'amatriciana. Per il Paese da visitare, devo dire che, viaggiando molto, ho già visto molto. Mi piacerebbe vedere meglio Tokyo e mi attira l'Australia. Non so se gli chiederei un autografo perché non è nel mio stile ma sicuramente mi farei una foto con Valentino Rossi. Anche Rafa Nadal non sarebbe male».

