Luna Rossa vince la prima regata ma Ineos non molla: è 5-1 nella finale della Prada Cup

Luna Rossa è a solo due regate dalla sfida con New Zealand in Coppa America. Nelle due regate svoltesi nella notte italiana, la barca azzurra ha vinto la prima mentre la seconda è andata a Ineos Team Uk. che ha avuto un sussulto di orgoglio quando sembrava ad un passo dalla resa. Adesso il punteggio nella finale della Prada Cup è di 5-1 per Luna Rossa.

Luna Rossa, l'Italia a vele spiegate verso la finale di America's Cup: tutti i segreti

Domani notte (ore 4) altre due regate. Bisogna arrivare a sette successi per andare alla finale di America’s Cup con i detentori neozelandesi.

I due team sono tornati ad affrontati sul campo di regata E, in altre due regate, disputate con 9- 12 nodi di brezza da 245. Luna Rossa vince la prima regata con un comodo vantaggio. La prima regata inizia con una partenza molto concitata che vede le barche rimanere in equilibrio sui foil in modalità alta e lenta. Entrambi attraversano la linea di partenza con un secondo di anticipo, questo comporta una penalità per tutti e due i team, che consiste nel rallentare di 50 metri. Luna Rossa fin da subito riesce a mettersi davanti agli inglesi e a guadagnare metri, sempre sulla parte giusta del campo. Ad ogni gate rosicchia secondi, fino alla linea di arrivo, che Luna Rossa taglia 1:20 secondi davanti al team inglese.

Nella seconda prova la partenza è pari per i due team, ma a metà della prima bolina gli inglesi riescono a posizionarsi davanti e iniziare a mettere metri di distanza tra loro e Luna Rossa. Il vantaggio passa da oltre 30 secondi registrati nella seconda boa di poppa a 9 secondi dell'ultima boa di bolina. Il recupero non è sufficiente per portare a casa un'altra vittoria e la giornata finisce con un punteggio di 5-1, con Luna Rossa ancora in vantaggio di 4 punti sugli inglesi in tabellone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA