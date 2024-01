Australian Open, Le Coq Sportif lancia la nuova collezione tennis

Gli Australian Open, considerato il primo grande evento tennistico della stagione, ospitano l’esordio di una nuova collezione performance di Le Coq Sportif. Creata con il desiderio di offrire agli atleti il massimo dal punto di vista tecnico, è stata progettata per mettere la performance al centro del gioco, utilizzando colori che faranno brillare i giocatori sui più grandi campi del mondo.

In Le Coq Sportif, sono sempre stati impegnati a fornire ai nostri atleti il migliore abbigliamento possibile. Ecco perché hanno lavorato a stretto contatto con i nostri giocatori di tennis, tra cui Sebastian Baez, Jiří Lehečka, Matteo Arnaldi e Chloé Paquet, per fornire loro il miglior supporto possibile in campo. I giocatori LCS presenteranno i loro nuovi outfit in Australia e la collezione continuerà ad essere indossata in tutti i tornei fino a marzo.

Progettata in due silhouette di colore, consente ai giocatori di adattare il proprio outfit all'ambiente in cui stanno giocando: dal colore del campo a quello del cielo.

• La silhouette dai toni chiari è stata progettata per le sessioni diurne, con colori dinamici, luminosi e brillanti.

• La silhouette più scura e intensa è pensata per le sessioni notturne.

Composta da maglietta e pantaloncini, la collezione da uomo vanta caratteristiche tecniche progettate per un comfort di gioco ottimale.

La nuova collezione Australian Open, attenta al mondo femminile, include anche un vestito e undershort sviluppato per e con le nostre giocatrici. Il vestito è aperto sui lati nella parte inferiore del corpo, per una miglior fluidità ed eleganza quando si colpisce. Beneficia anche di tagli funzionali e materiali traforati in aree chiave, come sotto il petto, per garantire fluidità ad ogni colpo, insieme a un'asciugatura rapida. La parte superiore del vestito è realizzata in poliestere riciclato, e gli undershort offrono comfort e supporto, a prescindere dall'intensità del gioco. Tutti i pezzi della collezione presentano il logo monocromatico Le Coq Sportif. L'intera collezione è disponibile sul nostro eshop e in una selezione di negozi specializzati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 22:25

