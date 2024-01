Sinner, Thomas Fabbiano non ha dubbi: «Può arrivare presto ad essere il numero 1 al mondo»

di Redazione web

Jannik Sinner non smette di stupire. All’Australian Open il tennista azzurro ha ricominciato la stagione così come l’aveva chiusa, in uno splendido finale di 2023, protagonista alle Atp Final di Torino e vincitore della Coppa Davis con la Nazionale.

Del talento numero 1 del tennis italiano, Leggo ne ha parlato con l’ex tennista professionista Thomas Fabbiano all’evento organizzato da Le Coq Sportif all’Aspria Harbour Club di Milano, in occasione della presentazione della nuova linea di abbigliamento e scarpe tennis per la nuova stagione, iniziata in questi giorni a Melbourne e dove un altro azzurro come Arnaldi ha indossato i nuovi capi dell’azienda francese. «Onestamente me l’aspettavo – spiega Fabbiano – nel 2018 ci siamo allenati assieme e già all’epoca avevo intravisto le sue potenzialità. Aveva già caratteristiche fisiche fuori dal comume e una qualità nei colpi che pochi hanno. Poi è un ragazzo che affronta le sfide con la massima serenità».

Fabbiano, best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno, oggi 34enne e che si è trasferito a Sanremo dove ha anche aperto un centro padel. «Sinner era già adulto a 18 anni, tanto per capirci… - continua il suo racconto – E’ da due anni nei primi dieci tennisti della classica Atp.

Ma non solo Sinner, Fabbiano scommette anche su un altro tennista azzurro: «Arnaldi può crescere ancora parecchio, l’ultima parte della scorsa stagione lo ha dimostrato. E anche Musetti darà parecchie soddisfazioni». Un movimento, quello tennistico, in costante crescita in Italia dopo anni davvero da incubo. «Il vento finalmente è cambiato, anche grazie a tv come SuperTennis che fanno vedere il nostro sport in chiaro tutti. Tutto aiuta per spingere il movimento, abbiamo una scuola maestri di livello». L’unico a non sorridere in questo period è Matteo Berrettini, ancora ko prima dell’Australian Open. «Mi spiace davvero tantissimo, penso sia anche una questione mentale: se riuscisse a giocare 3-4 mesi per ritrovare il ritmo gara, sono sicuro che potrebbe tornare ai suoi livelli», conclude Fabbiano.

