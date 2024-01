Australian Open, Sinner vince ancora: liquidato l'olandese De Jong (3-0). Poi lo show: «Sono magro, vorrei il fisico di Baywatch»

di Redazione web

Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park.

Il 22enne altoatesino, supera il 23enne olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-2 in un'ora e 45 minuti.

Il sogno di Jannik



Faccio un po' di palestra. Anche se sono molto magro e non si vede

-Quanto pesi?

È un segreto

-È tutto muscolo però

Purtroppo no...Il mio sogno è avere un fisico da Baywatch ma va bene così



(Sinner post vittoria su De Jong)#AusOpen pic.twitter.com/e39Gu7NNLK — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) January 17, 2024

Sinner: vorrei il fisico di Baywatch

Dopo la partita, Jannik Sinner ha scherzato in campo nell'intervista. «Sono magro, ma faccio tanta palestra.

Poi sulla partita: «Il bilancio oggi è complessivamente molto positivo, sentivo molto bene la palla, fin dal riscaldamento di questa mattina mi sentivo bene. Forse qualcosa l’avrei potuta far meglio ma in una partita 3 su 5 possono esserci dei piccoli cali, ma devo ammettere che quelli di oggi sono stati cali minuscoli. Se dovessi evidenziare un aspetto del mio gioco di cui sono particolarmente soddisfatto direi il rovescio, questo colpo oggi ha funzionato davvero bene. Anche sul servizio sono stato solido e bravo anche nel leggere il suo servizio, cosa non semplice».

