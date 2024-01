Berrettini si ritira dagli Australian Open: nuovo problema fisico, continua l'incubo di Matteo

di Redazione web

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open. L'anno che deve essere quello della rinascita del tennista italiano, dopo un 2023 da incubo che l'ha visto scivolare fuori dalla top 100, comincia male. A fermarlo, questa volta, è un problema al piede destro. Matteo Berrettini avrebbe dovuto sfidare il greco Tsitsipas domani notte, ma ha alzato bandiera bianca. Al suo posto giocherà Zizou Bergs.

Berrettini non mette piede in campo in un match ufficiale dagli US Open dello scorso anno, dove si ritirò dalla partita del secondo turno a causa di un infortunio alla caviglia. Per i problemi fisici, nel 2023 ha giocato solo 23 partite.

Wishing @MattBerrettini a speedy recovery after being forced to withdraw from Melbourne with a right foot injury. 🙏 He will be replaced in the draw by Zizou Bergs.



Sinner e Arnaldi, buona la prima

Eppure, il primo master della stagione è iniziato bene per i colori italiani. Hanno vinto in tre set sia Jannik Sinner che Matteo Arnaldi. Attesa per i match di Musetti e Cobolli.

