Hoka, all'Arena Civica presentata la nuova Clifton 9

di Redazione web

HOKA nella splendida location dell'Arena Civica di Milano ha presentato la nuova Clifton 9, disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori selezionati a livello globale. La nona versione della pluripremiata serie Clifton è il frutto di una sostanziale rivisitazione delle amate trainer di HOKA, con l’obiettivo di fornire a ogni tipologia di runner l'opportunità di migliorare le loro performance quotidiane.

Riducendo di 4 grammi il peso e incrementando di 3mm l’altezza della suola, la nuova Clifton 9 offre sensazioni rivitalizzanti alla pianta del piede grazie alla nuova schiuma reattiva e a un design della suola migliorato. Privata dei rinforzi e degli elementi termofusibili, la tomaia semplificata è stata realizzata con processi rispettosi dell’ambiente ed è caratterizzata da un tallone più morbido dotato di pannello catarifrangente e una linguetta snellita e rinforzata con fazzoletto sul lato mediale.

Combinazione di morbidezza e leggerezza

Progettata per i neofiti dello sport e per i runner più esperti che vogliono macinare chilometri senza perdere il sorriso, la Clifton 9 offre un Meta-Rocker vicino al collo del piede, mentre la nuova intersuola in schiuma EVA modellata a compressione non è solo leggera, ma anche reattiva. La linguetta a soffietto è il fulcro di una tomaia rinnovata che presenta materiale in mesh riciclato per una leggerezza ottimale.

"La Clifton non è solo uno dei nostri prodotti di punta più popolari ma vuole essere il compagno ideale per un’esperienza di corsa più piacevole e adatta a runner con qualsiasi livello di esperienza” ha dichiarato Colin Ingram, Senior Director of Product di HOKA. “Riteniamo che sia i fan di lunga data che i nuovi runner ritroveranno in questa scarpa le caratteristiche di fluidità ed equilibrio tipiche delle Clifton, ma saranno allo stesso tempo sorpresi dalla leggerezza e dalla reattività della nostra nuova versione".

Maggiore fluidità per correre senza fatica

Questa rivoluzionaria scarpa da running per tutti i giorni offre la combinazione perfetta di morbidezza e leggerezza con un drop di 5 mm (29 mm tallone e 24 mm avampiede per i modelli da donna, 32 mm - 27 mm per i modelli da uomo). Con un peso di 205 grammi per la taglia 7 da donna e di 248 grammi per la taglia 9 da uomo, le Clifton 9 offrono prestazioni ineguagliabili per ogni tipo di corsa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 21:00

