Federica Pellegrini e gli insulti a Jesolo, la reazione social: «Tutto di nascosto. Potevi venire da me e...»

Federica Pellegrini dal social risponde agli insulti ricevuti attraverso un cartello appeso sul lungomare di Jesolo, proprio nel tratto di arenile intitolato alla campionessa olimpica.

Federica Pellegrini (Instagram)

Federica Pellegrini e gli insulti a Jesolo, la risposta social

La campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini è stata volgarmente criticata attraverso un adesivo attaccato a un cartello lungo il consorzio Mascagni, nel tratto del lungomare delle stelle a lei intitolato a Jesolo, famosa località balneare dell'Alto Adriatico: «Quella troi* di Federica Pellegrini – ha scritto un anonimo su cui stanno indagando le forze dell’ordine - campionessa olimpica di arroganza e mitomania».

Federica ha volto rispondere alla “gentilezza” dal suo account Instagram: «Su arroganza e mitomania – ha spiegato - non ho nulla da dire, perché magari a qualcuno può sembrare ma le persone che mi conoscono sanno che non è così, sulla troi* invece qualcosa da dire ce l’avrei…. La cosa non mi sposata di tanto, è una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi dispiace che al mondo c’è ancora gente che si prende la briga di perdere tempo per un cartello finto… Invece di fare tutto di nascosto però potevi venire da me quando sono a Jesolo. Vieni da me, mi batti sulla spalla e mi dici “Sai che mi stai un po’ sulle pall*!?”. L’avrei apprezzato di più e anzi avresti dimostrato molto più pall*, invece di appendere di nascosto un cartellino. Dimmele in faccia le cose, perché tranquillo che anche se sono una donna posso controbattere».

