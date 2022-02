Amici 21, Mattia Zenzola lascia la scuola in lacrime. La promessa di Raimondo Todaro

Ad Amici 21 il ballerino Mattia Zenzola lascia la scuola in lacrime, ma l’insegnante di ballo Raimondo Todaro lo tranquillizza facendogli una promessa per il suo futuro.

Mattia Zenzola (Instagram)

Amici 21, Mattia Zenzola lascia la scuola

Ad Amici 21 Mattia Zenzola è costretto a lasciare la scuola per problemi fisici. Il ballerino infatti è infortunato da tempo e ultimante il dolore è aumentato, tanto da dover richiedere un accertamento medico. Il referto, letto dal suo professore di danza Raimondo Todaro, però non ha dato esito positivo visto che lo studente è costretto a un riposo tra i due e i tre mesi e questo gli rende impossibile frequentare regolarmente le lezioni del programma condotto da Maria De Filippi. La notizia ha naturalmente colpito Mattia, che invece sperava di poter riprendersi in tempi brevi, e il ragazzo è scoppiato in lacrime. Todaro lo ha immediatamente consolato, facendogli capire che ci potrebbe essere un banco pronto per lui per la prossima edizione. Raimondo infatti gli ha fatto notare che già conosce i meccanismi della trasmissione e quindi basta che guarisca e lavori per aumentare la sua preparazione.

Maria De Filippi conduce Amici (Foto: Ansa)

Il messaggio social di Mattia Zenzola

Mattia ha poi dato la notizia dal suo account Instagram con un lungo post: «Ed ecco il post che non avrei mai voluto scrivere…- si legge sul social - Il mio percorso quest’anno ad amici finisce qua, ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato… un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita. Ho fatto di tutto, ogni giorno ogni ora per ritornare a ballare, ho pianto, ho pregato Dio ogni sera, perché io desideravo tornare a ballare piu’ di qualsiasi altra cosa, e non sapete quante volte mi sono sentito perso mentre i miei compagni si recavano a lezione e io restavo fermo trascinando un piede che sino ad allora era stato la mia ala, e che era improvvisamente diventato la mia croce. Non ho mai perso la speranza di farcela, grazie a tutto il grandissimo supporto delle persone che mi sono state vicino, e dei miei compagni; ognuno di loro mi ha dato qualcosa che portero’ sempre con me. E poi il mio “frate”, Christian, la sua mano sempre pronta ad afferrarmi e riportarmi su quando vacillavo; mi dava forza il pensiero del nostro tango che non siamo riusciti mai a ballare, e che ero convinto potessimo ballare presto perché era proprio una figata, le nostre risate, i nostri cin cin a base di succo all’ace, il nostro saluto. Ragazzi io continuero’ a seguirvi sempre da casa, perché voi siete stati per me in questi mesi la mia famiglia! Ringrazio @amiciufficiale e tutti coloro che lavorano per questo meraviglioso programma. Ringrazio Maria perché lei è fantastica, forte e dolce allo stesso tempo, lei c’è sempre per tutti, lei non si limita a condurre il programma ma è con noi in ogni situazione. Volevo ringraziare tutti i professori e in particolare il mio @todaroraimondo , per avere sempre creduto in me, per avermi dato lezioni indimenticabili di danza e soprattutto di vita. Infine volevo ringraziare tutti i professionisti, per il grande lavoro che svolgono con noi in sala. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato e a tutte le mie fan page. Ora che sono fuori ed ho piu’ tempo, leggero’ tutti i vostri messaggi. VI VOGLIO BENE RAGA! Mattia❤️ #Amici21».

Raimondo Todaro (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 18:51

