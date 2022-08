Europei di nuoto, è una grande Italia: cinque medaglie d'oro in un giorno. Argento per la staffetta mista

Azzurri scatenati negli Europei di nuoto di Roma, con tre ori nell'arco di poche ore. A trionfare prima Margherita Panziera, che vince la medaglia d'oro e domina con il tempo di 2:07:13 nei 200 dorso donne: secondo posto per l'inglese Katie Shanahan, mentre il bronzo va a Dora Molnar.

Pochi minuti dopo arriva anche l'oro di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, con il tempo di 22.89. Medaglia d'argento per il francese Maxime Grousset e bronzo per il portoghese Diogo Matos Ribeiro. Altre due medaglie arrivano dai 100 rana, dominati da Nicolò Martinenghi che vince la medaglia d'oro con il tempo di 58.26, seguito dall'altro azzurro Federico Poggio (argento con 58.98). Chiude il podio il lituano Andrius Sidluskas (59.50).

E in serata arriva ancora un altro oro, il quinto della giornata: dopo Minisini nel Sincro, Panziera, Ceccon e Martinenghi, Simona Quadarella ha trionfato negli 800 metri stile libero nuotando in 8:20.54, seguita dalla tedesca Marie Isabel Gose (argento in 8:22.01) e dalla turca Merve Tuncel (medaglia di bronzo, tempo di 8:24.33). Argento invece per la staffetta mista azzurra composta da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro, che nei 4x100 misti chiude la gara col tempo di 3:43.61. Oro alla nazionale olandese (3:41.73) e bronzo a quella della Gran Bretagna (3:44.69).

